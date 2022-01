Türkiyəli məşhur aktrisa Sedef Avcı illər sonra imicində dəyişiklik edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, illərdir eyni saç düzümündən istifadə edən aktrisa onları kəsib.

S.Avcının yeni imici izləyicilərinin böyük marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, S.Avcı hazırda "El kızı" serialında Zeliha obrazını canlandırır. Reytinq toplaya bilməyən ekran işi 13-cü bölümdə final edəcək.



