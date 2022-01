Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya lideri Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında görüşə öz ərazisində ev sahibliyi etmək istəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə çıxışı zamanı danışıb.

Ərdoğan qeyd edib ki, Ankara Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə mühitinin formalaşmasına təəssüflənir.

“Putinlə Zelenski arasında görüş keçirməyi nəzərdə tuturuq. Gələn ayın əvvəlində Ukraynaya səfərim olacaq”, - deyə Türkiyə lideri bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.