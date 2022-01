Kriptovalyuta bazarında KƏSKİN ucuzlaşma: "Bitcoin"in qiyməti 38 min dollar oldu

Son 24 saatda kriptovalyuta bazarında 7.3%-lik ucuzlaşma müşahidə olunub.

Metbuat.az kriptovalyuta bazarını təhlil edən “CoinGecko” platformasına istinadən xəbər verir ki, son 24 saatda dünyanın aparıcı kriptovalyutası olan "Bitcoin"in qiyməti 7.6% ucuzlaşaraq 38 min ABŞ dollar olub. Bu da son 1 həftədə 8.8% ucuzlaşma deməkdir.

Bundan başqa, "Ethereum"un qiyməti də son bir sutkada 9.1% ucuzlaşaraq 2.861 min ABŞ dollarına enib. Nəticədə, son 1 həftədə müşahidə olunan ucuzlaşma 12.1% olub.

Beləliklə, kriptovalyuta bazarının toplam dəyəri 1,94 trilyon ABŞ dollarına düşüb.

"CoinGecko"nun Bakı vaxtı ilə saat 10:30-a olan məlumatları aşağıdakı kimidir.

Gülər Seymurqızı

