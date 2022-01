Xalq artisti Nağılbaz haqqında sirri açdı

Bizim qismətimizə ən çətin vaxtlar düşdü. İndi klip çəkmək də asandır, bunun üçün bütün imkanlar mövcuddur. Anar Nağılbazın “Gecələr” mahnısını Kənan M.M təkbaşına çəkmişdi. Hətta Kənan kadrda özü mənimlə üz-üzə dayananda kamera arxasında mərhum Anar dayanırdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Brilliant Dadaşova sosial şəbəkədə yazıb.

Mərhum reperlə “Gecələr” klipinin necə yarandığını xatırlayan sənətçi sözlərinə belə davam edib:

“Onların demək olar ki, ilk addımları idi, mən də dəstək olmağa çalışırdım. Soyuq, qaranlıq, uçuq bir məkan. Yalnız həyat yoldaşım Ədalət bəy, Kənan, Anar və mən. Nə bir operator, nə kameraman, nə işıqçı, assistent, prodüser, səs operatoru, köməkçi - heç kim yox idi…Yalnız gözəl musiqi var idi…”

