Əfqanıstanın Herat şəhərində baş verən partlayış nəticəsində azı 6 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli "Etilaat Roz" qəzeti mənbələrə istinadən bildirib.

İlkin məlumata görə, Heratın Hacı Abbas məhəlləsində sərnişin mikroavtobusu partladılıb.

"Taliban" hərəkatının regional nümayəndələri partlayışı təsdiqləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.