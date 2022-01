ABŞ Dövlət katibi Entono Blinkenlə Kanadanın xarici işlər naziri Melani Joli arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Tərəflər Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.