Aparıcı Şəhriyar Əbilov sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Şəhriyar sosial media hesabında yeni videosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Görüntülərdə onun həyat yoldaşı Oksana da yer alıb. Şəhriyar videoya:" "Biz mehriban ailəyik" sözlərini qeyd edib. Paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Şəhriyar Əbilovla rəqqasə Oksana Rəsulova 4 ildir ailəli imiş. Onların Osman adlı bir oğul övladı var.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

