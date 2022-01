İstanbul boğazı ikitərəfli olaraq gəmilərin hərəkəti üçün bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul Valiliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hava şəraiti ilə əlaqədar görmə məsafəsi yarım mildən də aşağı düşüb.

Hərəkətin yenidən nə vaxt bərpa ediləcəyi açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.