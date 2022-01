AzTV-nin əməkdaşına vəzifə verildi

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinə (BBAK) yeni mətbuat katibi təyin olunub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Samir Səfərova həvalə edilib.

O, indiyə qədər "Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-də çalışıb.

Xatırladaq ki, BBAK 2009-cu ildə istifadəyə verilib. Kompleks 232,5 min m2 ərazini əhatə edir və burada müasir standartlara cavab verən bilet satışı məntəqəsi, gözləmə zalları, açıq və qapalı parkinq, "Avtovağzal” metro stansiyası, Ticarət Mərkəzi (Outlet), Otel, Yanacaqdoldurma məntəqəsi, telekommunikasiya, poçt xidmətləri ilə yanaşı, maliyyə, eləcə də aviabilet satışı və turizm xidmətləri göstərən yeni "Şəbəkə” xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir.

