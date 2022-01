Ötən il ixrac-idxal əməliyyatlarının həcmi artıb

2021- ci ildə aparılan ixrac əməliyyatlarının həcmi 22 milyon 206 min 671 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 61. 71% artım deməkdir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsinin Gömrük ödənişlərindən azadolmalara nəzarət şöbəsinin rəisi Faiq Orucov DGK-nin və MEDİA-nın birgə təşkilatçılığı ilə "Gömrük sistemində islahatlar: nəticələr, perspektivlər” mövzusunda media nümayəndələri üçün keçirilən təlimdə deyib.

Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildə idxalın həcmi 11 milyon 706 min 57 ABŞ dolları təşkil edib. Bu, 2020-ci illə müqayisədə 9.08% artım deməkdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.