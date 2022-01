Türkiyənin İstanbul şəhərində uçuşlar yerli vaxtla saat 18:00-dək dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hava limanında uçuşların təxirə salanmasına səbəb güclü qar yağması göstərilib. Uçuş və eniş zolağından qar təmizlənənədək hava limanına təyyarələrin enməsi və qalxması dayandırlılıb.

Məlumata görə, İstanbula yanvarın 23-dən yağan qarın yanvarın 25-i səhərə saatlarınadək davam edəcəyi gözlənilir.

