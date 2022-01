Türk Hava Yolları İstanbul Hava Limanından uçuşları bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə THY-nin baş direktoru Bilal Ekşi Tvitter səhifəsində yazıb.

“İstanbul hava limanından yavaş-yavaş səfərlərə başladıq”. – deyə Ekşi qeyd edib.

Xatırladaq ki, daha əvvəl uçuşların gecə yarısına qədər dayandırıldığı açıqlanmışdı.

