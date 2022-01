Bu gün Sankt-Peterburqda Azərbaycanın peşəkar bəstəkarı, milli operanın banisi Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin təntənəli təməlqoyma məraismi keçriilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, abidə bəstəkarın adını daşıyan meydanda ucaldılacaq.

Abidənin müəllifi heykəltəraş, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının və Florensiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki Aydın Zeynalov olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.