Qarabağda 44 günlük müharibə zamanı ölən daha bir erməni hərbçinin cəsədinin qalıqları aşkar olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Sputnik Ermənistan” yayıb.

Cəsəd Cəbrayılda tapılıb. Onun şəxsiyyəti məhkəmə-tibbi ekspertizadan sonra müəyyən ediləcək.

Bildirilir ki, 2020-ci il noyabrın 9-u imzalanan bəyanatdan sonra bu günə qədər hərbi əməliyyatların həyata keçirildiyi ərazilərdə 1708 erməni hərbçinin cəsədi və cəsədinin qalıqları aşkarlanıb.

