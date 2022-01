"Neftçi" daha bir legioneri ilə vidalaşdı

"Neftçi" müqavilə ilə Yunanıstan "Olimpiakos"una məxsus olan qvineyalı futbolçu Mamadu Kane ilə vidalaşıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı klubunun Media, marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəisi Rüstəm Allahverdiyev məlumat verib. O, 25 yaşlı yarımmüdafiəçinin böyük ehtimalla "ağ-qaralar"a qayıtmayacağını bildirib.

Mamadu Kane ötən yay "Olimpiakos"la 4 illik müqavilə imzalayıb. O, 2019-cu ilin yanvarından "Neftçi"də çıxış edir.

Allahverdiyev həmçinin Rusiyanın "Ufa" klubunda çıxış edən Azərbaycan əsilli yarımmüdafiəçi Azər Əliyevlə danışıqların davam etdiyini söyləyib.

