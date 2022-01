Azərbaycanda tanınmış bəstəkarın həyat yoldaşı vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı, pedaqoq, musiqi xadimi, professor, Azərbaycan SSR xalq artisti (1989), "Şöhrət" və "İstiqlal" ordenləri laureatı Vasif Adıgözəlovun həyat yoldaşı Xalidə xanım dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış həkim Adil Qeybulla feysbukda paylaşım edib.

O bildirib ki, mərhumun cənazəsi sabah saat 11-də Bakı şəhəri, Azərbaycan prospekti (keçmiş Hüsü Hacıyev küçəsi), 23 ünvandan - Bəstəkarlar binasının həyətindən götürüləcək və dəfn üçün Quba şəhərinə aparılacaq.

