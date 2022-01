Fevralın 13-də Bakıda start götürəcək batut gimnastikası üzrə Dünya Kubokunun iştirakçı ölkələrinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasındakı yarışa 14 ölkədən 63 idmançı qatılacaq.

Dünya Kuboku 2022-ci ildə ölkədəki ilk beynəlxalq turnir olacaq. Yarışlar İdman TV telekanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, Dünya Kuboku iki gün davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.