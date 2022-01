Əməkdar həkim, tibb elmləri namizədi Cəfərağa Səmədov vəfat edib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarları məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, tanınmış həkim və müəllim C.Səmədov bu gün dəfn olunub

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.