Rəqsanə ilk dəfə əkizlərinin ÜZÜNÜ GÖSTƏRDİ - Aysunun nişanından GÖRÜNTÜLƏR

Ötən gün Moskvada müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysun İsmayılova ilə Eşqinin nişan mərasimi keçirilib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, nişandan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Nişanda Könül Kərimova, Zamiq Hüseynov da iştirak edib. Nişana kimi Aysun bəyin üzünü gizlətməyə çalışsa da məclisdə bu mümkün olmayıb. Bundan əlavə indiyə kimi Rəqsanə əkiz övladlarının üzünü gizlədirdi.

Nişan mərasimindən olan görüntülərdə əkizləri Mehrimah və Muhammədin də üzləri ilk dəfə görünüb.

Nişandan olan görüntüləri təqdim edirik:

