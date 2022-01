DÇ-2022-nin Cənubi Amerika zonası üzrə seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilmiş Çili – Argentina oyununda qeyri-adi hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yan xətt hakimləri oyun üçün nəzərdə tutulan bayraqları hoteldə unudublar.

Buna görə də laynsmanlar döşəməsilən və mühafizəçilərin jiletlərindən yeni bayraqlar düzəldərək vəziyyətdən çıxıblar.

Qeyd edək ki, görüş Argentinanın 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.