Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Gəncə şəhər Kəpəz rayon Polis İdarəsinin polis bölməsinə rəis təyin olunub.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, Gəncə şəhər Nizami rayon Polis İdarəsində baş əməliyyat müvəkkili işləyən polis kapitanı Mustafa Əlizadə Kəpəz rayon Polis Bölməsinə rəis təyin olunub.

Məlumat üçün bildirək ki, Mustafa Əlizadə Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının qardaşı oğlu Emin Qurbanovu əvəz edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.