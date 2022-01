“Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması həmin ərazilərdən kəçən narkoticarət trafikinin qarşısını alıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsində (DGK) gömrük orqanlarının yaradılmasının 30-cu ildönümü və gömrük əməkdaşlarının peşə bayramı gününə həsr olunmuş tədbirdə DGK-nin sədri Səfər Mehdiyev deyib.

O bildirib ki, trafikin qarşısının alınması sayəsində ötən ilin ikinci yarısından sonra iki tondan çox narkotik vasitə aşkarlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.