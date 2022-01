Respublikanın əməkdar artisti Aslan Şirinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artistin anası vəfat edib. Bu barədə o, özü sosial şəbəkədə yazıb:

"Dünyam alt-üst oldu, nur üzlü anam haqqın rəhmətinə qovuşdu”.

