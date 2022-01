Türkiyənin Muş rayonunda “Eren Qış-17” (Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu) antiterror əməliyyatına başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat terrorçuları “axtar, tap, yox et” taktikası ilə zərərsizləşdirmək, hücumlara hər cür hazırlıqlarını boşa çıxarmaq və bölgədə dinclik mühitini gücləndirmək məqsədi daşıyır.

Nazirliyin Muş rayon bölmələri, eləcə də təhlükəsizlik qurumlarının bölmələrindən ibarət 1071 nəfərlik heyət, 74 operativ dəstə əməliyyata cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.