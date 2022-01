ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald Tramp hazırkı dövlət başçısı Co Baydeni korrupsiyada ittiham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Texasdakı çıxışı zamanı Baydeni korrupsiya təhqiqatına başlamaqla hədələyib.

Keçmiş dövlət başçısı qeyd edib ki, onun partiyası bu il keçiriləcək aralıq seçkilərdə Nümayəndələr Palatasında və Senatda səs çoxluğu əldə edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.