Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubu heyətinə qatdığı Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin qollarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son ölkə çempionu rəsmi feysbuk hesabında 25 yaşlı hücumçunun Azərbaycan millisində, "Qarabağ"da və Polşa "Legiya"sındakı qollarını yayımlayıb.

Qeyd edək ki, Mahir Emreli "Dinamo" ilə 4,5 illik sözləşməyə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.