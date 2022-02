Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna yeni TƏYİNAT

Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (ADIF) icraçı direktoruna yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə Akşin Cahangirova həvalə olunub.

O, bundan əvvəl Fondun icraçı direktorunun strateji inkişaf və beynəlxalq əlaqələr üzrə müşaviri olub və yeni vəzifəsində 2017-ci ildən bəri müavin işləyən Vüqar Abdullayevi əvəz edib.

ADIF Milli Məclisin 29 dekabr 2006-cı il tarixində qəbul etdiyi “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” qanuna və Prezident İlham Əliyevin 9 fevral 2007-ci il tarixində imzaladığı fərmana əsasən yaradılıb, 12 avqust 2007-cil tarixindən fəaliyyətə başlayıb. Fondun məqsədi banklar və xarici bankların yerli filialları ödəmə qabiliyyətini itirdikdə fiziki şəxslərdən əmanətə qəbul olunmuş pul vəsaitinin itirilməsi riskinin qarşısını almaq, maliyyə və bank sisteminin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir.

ADIF-i ali idarəetmə orqanı olan Himayəçilik Şurası və icra orqanı olan İcraçı direktor idarə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.