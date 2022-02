Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Sərdar Kılıç və Ermənistanın xüsusi nümayəndəsi Ruben Rubinyan arasında növbəti görüşün vaxtı və yeri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Vahan Hunanyan "Twitter"də yazıb.



O bildirib ki, xüsusi nümayəndələrin növbəti görüşü fevralın 24-də Vyanada baş tutacaq.

Tərəflər arasında ilk görüş bu il yanvarın 14-də Moskvada keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.