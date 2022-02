Almaniya kansleri Olaf Şolts fevralın 15-də Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Şolts səfər zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək.



Tərəflərin ikitərəfli, regional və qlobal məsələləri müzakirə edəcəyi gözləniir.

