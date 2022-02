"​Unibank" texniki avadanlıq və proqram təminatı ilə bağlı tender elan edib

“Unibank” KB ASC texniki avadanlıq və proqram təminatının alınması üzrə tender elan edib.

Tenderin nəticəsi olaraq "Qualys patch" management proqramı (500 licenziya üçün) və M365 paketinin alınması həyata keçiriləcək.

Tenderin şərtləri ilə daha ətraflı aşağıdakı tanış ola bilərsiniz:

https://unibank.az/az/news/retail/764/unibank_kb_a



Tenderdə iştirak etmək istəyən şirkətlər şəhadətnamə, çıxarış və müqaviləni imzalayacaq şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənədi “Unibank”ın Baş ofisinə - Rəşid Behbudov 55 ünvanına tender komissiyanın sədri Faiq Hüseynovun adına təqdim etməlidirlər.

Sənədləri təqdim etmək üçün son tarix 16.02.2022-ci il, saat 12.00-dəkdir. Tender 2022-ci ilin fevralında keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.