Aysun nişanlısı ilə tanışlığından danışdı: "5 ildir məni sevirmiş" - FOTO

Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysun İsmayılova nişanlısı ilə tanışlığından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, instaqram hesabında canlı yayımında izləyicilərinin suallarını cavablandıran Aysun Eşqinlə necə tanış olduğunu açıqlayıb:

"Eşqin anamgil ilə görüşmək üçün bizim restorana gəlmişdi. Orada məni gördü və vuruldu. Sən demə onun 5 ildir ki, məndən xoşu gəlirmiş. Sonra qaynanam mənə dedi ki, "5 il əvvəl sənin videolarını mənə göstərirdi ki, gör nə qəşəng qızdır. İkimiz də elə ilk görüşdə bir-birimizə vurulduq".

Qeyd edək ki, Aysunun nişan mərasimi bu il yanvarın 25-də Moskvada baş tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.