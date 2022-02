Yəməndəki Husi üsyançıları Səudiyyə Ərəbistanının Abha hava limanını PUA-larla hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə koalisiya qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə zamanı 4 nəfər yaralanıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri PUA-ları zərərsizləşdirib. Husi üsyançıları hücum barədə açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Husi üsyançıları PUA-larla Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə hücum etmiş bir neçə nəfər yaralanmışdı.

