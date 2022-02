Pərviz Hacıyev vəzifəsindən ayrıldı

M.Cavadzadə adına Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxananın baş həkimi Pərviz Hacıyev vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda özü məlumat yayıb. O, işindən ayrılma səbəbini pasiyentlərinə vaxt ayıra bilməməsilə əlaqələndirib:

“Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasından ayrıldım, öz inkişafıma və xəstələrimə daha çox vaxt ayırmalıyam, icazə istədim. Mənə etimad edib bu məsuliyyətə layiq gördükləri üçün TƏBİB-ə və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbərlərinə təşəkkür edirəm”.

P. Hacıyev bu vəzifəyə 2020-ci ilin noyabrında təyin olunmuşdu.

Qeyd edək ki, Pərviz Hacıyev Ankara Universitetində 2001-2009-cu illərdə həkim, 2010-2015-ci illərdə uroloq, 2016-2019-cu illərdə uşaq uroloqu ixtisası üzrə təhsil alıb.

