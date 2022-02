RSFSR-in Xalq artisti Zinaida Kiriyenko vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Kinematoqrafçılar İttifaqı məlumat yayıb.

88 yaşında həyatını itirən aktrisa "Sakit Don" filmində Natalya obrazını canlandırdıqdan sonra şöhrət qazanmışdı.



