Günün ulduz falı - BÜRCLƏR

Qoç - günün ilk yarısında işlərə müsbət emosiyalarla başlayın. Qüvvəniz artacaq, yaşam enerjinizin səviyyəsi yüksələcək. Əhvalınız nikbin olsun.

Ciddi işləri uğurla həll etmək mümkündür.

Günün ikinci yarısında əvvəlcədən hazırlanmış plan üzrə hərəkət etmək məsləhətdir. Axşam saatlarına yaxın dostlarla görüş yaxşı nəticə verəcək. Səhhətinizin qeydinə qalın.

Zərərli vərdişlərdən birindən imtina etmək, pəhriz saxlamağa başlamaq üçün münasib zamandır.

Buğa - laübəli, qarışıq gün olduğundan işlərdə tələskənliyə yol verməyin. Düşünülməmiş qərarlar çox pis nəticə verə bilər. Maraqlandığınız işlə məşğul olmaq üçün imkanlar yaranıb. İşdə və təhsildə sizi xoş anlar gözləyir.

Günün ikinci yrısında maddi məsələlər ailə həyatında həyəcanlar yarada bilər. Yaxınlarınız nələrinsə alınmasını istəyirlər. Onların istəklərinin yerinə yetirilməsi ailə büdcəsinə zərbə vuracaq.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Əkizlər - problemlərin çözülməsində qeyri-standart metodlar daha effekktivdir. Bütün qayda və təlimatlara riayət etmək, sadəcə, mümkün deyil. Uzun müddətdən bəri sizə opponent olmuş insanla dil tapa bilərsiniz.

Günün ikinci yarısı məhsuldardır. Çoxdan bəri həllini gözləyən məsələni çözün.

Macəralar və avantüralara qatılmayın. Axşam saatlarını sevdiyiniz insanla keçirin.

Subaysınızsa, bəxtinizi bir daha sınaya bilərsiniz.

Xərçəng - işgüzar tərəfdaşınız və ya şərikinizin fəaliyyəti ilə bağlı iradlarınız varsa, sərt danışmayın. Ailə üzvləri ilə təmaslarda aqressivlik nümayiş etdirməyin. Günün ilk yarısı məhsuldar olacaq. Ən çətin problemlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz.

Günün ikinci yarısında yarımçıq işlər qoymayın.

Saatlar keçdikcə planlarınızda dəyişikliklər olacaq. Axşam saatlarında romantik görüş planlaşdırıbsınızsa, yeniliklər istisna deyil. Müəyyən iş barədə heç ən yaxın adamınıza da məlumat verməyə dəyməz.

Şir - xərclərinizə nəzarət edin. Maliyyə imkanlarınızı olduğundan artıq saymayın. Yeni layihəyə başlamazdan əvvəl situasiyanı dəyərləndirin. Detalların önəmini azaltmayın. Yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olanlar üçün yaxşı zamandır.

Günün ikinci yarısında məhsuldar çalışa bilərsiniz. Yaxınlarınız və dəyər verdiyiniz insanlarla ünsiyyətə xüsusi önəm verin. Xəbər və informasiya mübadiləsini unutmayın. Planlarınızdan danışa bilərsiniz. Dedikləriniz qarşı tərəfi maraqlandıracaq.

Axşam saatlarında gəzintiyə çıxa bilərsiniz.



Qız - vaxtında başa çatdırılmış iş sizdə komfort və məmnunluq hissi yaradacaq. Yaxşı əhvalınızla maliyyə durumu arasında müəyyən qarşılıqlı əlaqələr olacaq. Maliyyə vəziyyətiniz nə qədər normal olarsa, özünüzü bir o qədər yaxşı, xoş hiss edəcəksiniz.

Yeni planlar qurun, hədəfləri dəqiqləşdirin.

Günün ikinci yarısında konseptual yeniliklərə ciddi lüzum yoxdur. Bədxərclik depressiya yarada bilər.

Kreditlərin sayını artırmayın. Borc götürmək yox, borcu qaytarmaq çətindir. Şəxsi maraqlarınızı ailə mənafelərindən üstün tutmayın. Yaşam enerjinizin səviyyəsi yüksəkdir. Axşam saatlarında aktiv olun.

Tərəzi - uzaqgörən olun. Seçimdə yanılmayın. Ortamdakı tələskənlik və vurnuxma işlərinizə əsla təsir etməməlidir. Emosiyalarınızı ciolvlayın. Məntiqi qənaətcillik maliyyə məsələlərində itkilərin qarşısını alacaq.

Əsas məsələ vaxtı boş yerə keçirməmək, mənasız söhbətlərə qatılmamaqdır.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızın istəklərini anlamaqda çətinlikləriniz yarana bilər. Sağlam məntiqə zidd qərarlar qəbul etməyin. Baş verənlərə praktiki yanaşın.

Praqmat olun.

Əqrəb - işgüzar tərəfdaşlarla müzakirələrdə əsas məsələni diqqətdən yayındıraraq ikinci dərəcəli məqamlarla bağlı dartışmalara başlamayın. Qarşı tərəflə münasibətlərdə sərinlik yaratmayın. Şəxsi istəklər və fərdi seçim ön plana çıxmamalıdır.

Sayıq davranın, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmağın yollarını müəyyənləşdirin.

Günün ikinci yarısı alış-veriş üçün pis deyil. Aldığınız əşyadan uzun müddət yararlana bilərsiniz. Yaxınlarınızın istəklərini anlamağa çalışın. Sevdiyiniz insanla əlaqələrdə harmoniya yaradın.

Oxatan - günün ilk yarısında önəmli müzakirələr yaxşı keçəcək. Danışıqlar zamanı mövqelərinizi qoruyun. Mənasız iddialara və iradlara cavab verməyin. Maliyyə məsələlərinin həllinə diqqət ayırın. Kreditlər götürmək, sərmayə ilə bağlı məsələləri həll etmək olar. Alış-verişdə gərəksiz mal və ya əşya almayın.

Günün ikinci yarısında maddi problemlər arxa plana keçəcək. Yaxınlar və dostlarla ünsiyyətdə olun. Axşam saatlarını əyləncəyə, istirahətə həsr edə bilərsiniz.

Oğlaq - əsas məsələləri günün ilk yarısında həll etmək olar. Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək şansı var. Emosiyalara qapılmayın, hisslərinizə hakim olun. İntizamlı davranın. İtkilərə yol verməmək, işgüzar tərəfdaşlarla normal əlaqələri qorumaq üçün səbrli, təmkinli olun.

Günün ikinci yarısında diqqət mərkəzində olacaqsınız. Durumuzunu ideal saymayın və təkamülə can atın. Yaxınlarla qohumlara qayğı göstərin. Laqeyd insan təsiri bağışlamayın.

Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın.

Dolça - fərdi seçiminiz fəaliyyət prosesinə ciddi təsir edəcək. Tərəfdaş və ya şəriklə kollektiv işdə uğur qazana bilərsiniz. Maraqlandığınız işə başlamaq və yeni layihə ilə bağlı irəliləyiş əldə etmək olar.

İşgüzar aktivliyinizi doğru məcraya yönəldin.

Günün ikinci yarısında süstlüyə qapılmayın, aktiv olun.

Fiziki təmrinlərlə məşğul olmaq üçün əlverişli zamandır. Yaşam arealında rahat ortam yaradın. Təmir və ya köç üçün münasib zaman deyil.

Balıqlar - günün ilk yarısından etibarən gərgin anlar yaşanacaq. Cari məsələləri və rutin problemləri çətinlik çəkmədən həll edə bilərsiniz. İşdə rəhbərliyin sizi tənqid etməsi istisna deyil.

Günün ikinci yarısında münaqişələr və qarşılıqlı iradlar riski artır.

Yaxınlarınızla təmaslarda emosiyalı davranmayın. Əsəblərinizə hakim olun. Qəfil situasiyalarda çaşqın vəziyyətə düşsəniz, mövqeləriniz zəifləyəcək.

Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın.

