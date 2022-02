Üç maşından 14 min manatdan çox pul oğurlanıb

Abşeronda 1 evdən və 3 avtomobildən oğurluq edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində müxtəlif vaxtlarda rayon ərazisindəki evdən 820 manatlıq qızıl-zinət əşyaları, avtomobillərdən isə ümumilikdə 14.500 manat pul oğurlandığı məlum olub.

Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə oğurluqda şübhəli bilinən Xırdalan şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş S.Mirzəyev saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.