Mahir Emrelinin debüt etdiyi oyunda DAVA - VİDEO

Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emreli çıxış etdiyi Xorvatiyanın “Dinamo” (Zaqreb) komandası ilə İspaniya “Sevilya”sı arasında baş tutan matçdan sonra sonra tribunada iğtişaş yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə meydan sahiblərinin ilk qolundan sonra xorvat azarkeşlərlə polis arasında gərginlik yaranıb.

Qeyd edək ki, "Dinamo" (Zaqreb) komandası İspaniya "Sevilya"sına 1:3 hesabı ilə uduzub. Emreli görüşün 57-ci dəqiqəsində Deni Yuriçin əvəzinə meydana daxil olsa da rəqib qapısından top keçirə bilməyib.

