Putin: "İstənilən halda Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq"

Qərbin Rusiyaya, eləcə də Belarusa qarşı sanksiyaları istənilən halda tətbiq olunacaq, buna səbəb tapılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, sanksiya təzyiqi tamamilə qeyri-legitimdi və beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Rusiya Prezidenti bildirib ki, ölkə milli maraqları ön planda tutacaq və istədiyi kimi hərəkət edəcək. “Əlbəttə, biz dünyada baş verənləri izləyirik, lakin bizim Rusiya xalqının və dövlətin milli maraqlarına uyğun gələn aydın, başa düşülən təlimatlarımız var”, - Putin bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.