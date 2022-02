Sağlam ürəyin 7 SİRRİ - GÖRÜN NƏLƏRİ SƏHV EDİRİK / VİDEO

Ürək orqanizmin əsas "yanacağı" olan qanın dövr etməsini təmin edir. Qan orqanizmin yaşaması və normal fəaliyyəti üçün lazım olan bütün maddələri orqan və toxumalara çatdırır.

Ürəyin fəaliyyətində pozulmalar inkişaf etdikdə, qanın normal dövr etmə prosesi pozulur. Bunun nəticəsində isə orqanizmin normal fəaliyyəti və bəzən hətta yaşaması mümkünsüz olur...

Bəs sağlam ürəyin sirri nədir? Ürək sağlamlığımızı necə qorumalıyıq?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı məlumatı təqdim edir:

