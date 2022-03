Gürcüstan kütləvi mitinq keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mitinq iştirakçıları hökumətin istefasını tələb edir.

Buna səbəb hökumətin Ukraynaya dəstək olmamasıdır. Mitinq iştirakçıarı hökumətdən Ukraynaya dəstək olmağı tələb edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.