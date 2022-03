“Ukraynanın özünü Rusiya təcavüzündən müdafiə edən təhlükəsizlik yardımı və humanitar yardım da daxil olmaqla, ona davamlı dəstəyimizi müzakirə etmək üçün indicə Prezident Zelenski ilə danışdım".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Cozef Bayden özünün tviter hesabında yazıb.



"Biz Rusiyanı məsuliyyətə cəlb edəcəyik və sanksiyalarımız artıq dağıdıcı təsir göstərir”, - deyə Bayden vurğuayıb.

