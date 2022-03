Rusiya hərbçiləri Xersonda mülki obyektləri minalayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İnterfaks-Ukrayna” yerli sakinlərə istinadən xəbər yayıb. Sakinlər bildirirlər ki, ruslar şəhərin hər yerində strimerlər quraşdırır, xüsusən də “Skifiya” ticarət mərkəzinin binası minalanıb.

Xerson vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbəri Gennadi Laquta bildirib ki, rus qoşunları Xerson Vilayət Dövlət Administrasiyasının binasını tamamilə ələ keçiriblər.

