Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Axtırka şəhərinin İES və dəmiryol stansiyasına hava zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Axtırskaya icmasının sədri Pavel Kuzmenko özünü feysbuk səhifəsində məlumat paylaşıb.

"Axtırka yenidən hava bombardımanına məruz qalıb. Axtırka İES-i, dəmiryol vağzalını bombaladılar. Şəhərə daha bir neçə bomba atıldı”, o bildirib.

