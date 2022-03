Ukraynada Rusiya ordsunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar plan üzrə, qrafikə ciddi uyğun olaraq gedir və bütün vəzifələr uğurla həll olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə görüşündə bildirib.

O, rusların və ukraynalıların bir xalq olduğunu vurğulayıb. Prezidentin sözlərinə görə, o, bundan heç vaxt vaz keçməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.