Fransa hakimiyyəti Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa prezidentinin administrasiyasına istinadən “Politico” qəzeti yazıb.



Qeyd olunur ki, bu barədə qərar bu gün Fransa və Rusiya liderlərinin telefon danışığından sonra verilib.

Qeyd olunur ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Makron arasında telefon danışığı Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub və saat yarım davam edib, lakin konkret nəticələr əldə olunmayıb.

