“Allah qorusun biz yox olsaq sırada Moldova, Polşa, Estoniya, Latviya və Gürcüstan var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Qərb ölkələrindən gec dəstək gəldiyinə görə, Ukrayna bir sıra itkilər verib. Zelenski dünya ölkələrini qüvvələrini ortaya çağırıb.

Onun sözlərinə görə, Rusiyaya qarşı sanksiyalar ciddidir və bu hələ başlanğıcdır.

