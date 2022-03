Rusiya ordusu itkilərini gizlətmək üçün DƏHŞƏTLİ YOLA ƏL ATIR: Ölən hərbçilərin cəsədlərini...

Rusiya ordusu itkilərini gizlətmək üçün dəhşətli yola əl atır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin sözlərinə görə, ruslar həlak olan hərbçilərin cəsədlərini yandırırlar:

“Rus ordusu daha böyükdür. İki və üç qat deyil, 5 qat daha çox qüvvələri var. Ruslar ölürlər. Onlar öz əsgərlərinin cəsədlərini yandırmaq üçün xüsusi vasitələr gətiriblər. Bunu bilirsinizmi? Onlar bizi öldürməyə gəlirlər. Biz onları öldürmək istəmirik. Bizim həkimlər onların yaralı əsgərlərini müalicə edir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.