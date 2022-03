Kirli hava, oturaq həyat tərzi, stress, gündəlik qayğılar və.s insan sağlamlığına çox pis təsir edir.



Hiss etməsək də nəticədə səhhətimizdə ürək, qaraciyər problemi, qəbzlik və başqa problemlər yaranmağa başlayır.

Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır?

Metbuat.az-ın “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bu barədə hazırladığı hazırladığı məlumatı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.