İtaliya maliyyə polisi Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra Avropa İttifaqının sanksiya siyahısına daxil edilmiş dörd məşhur rusiyalının azı 140 milyon avro dəyərində villa və yaxtalarını müsadirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, milyarder iş adamı Əlişir Usmanova məxsus, Aralıq dənizinin Sardiniya adasındakı bir və Rusiya dövlət televiziyasının aparıcısı Vladimir Solovyova məxsus, Komo gölündəki 2 villa müsadirə olunub.

Solovyovun müsadirə edilən villasının fotosunu təqdim edirik:

