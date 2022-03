Rusiyanın Ukraynaya qoşun yeritməsi nəticəsində 32 ukraynalı uşaq öldürülüb, 70-i yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidentinin uşaq hüquqları və reabilitasiyası üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi-müşaviri Darina Gerasimçuk bildirib.

O qeyd edib ki, 1,5 milyona yaxın uşaq hazırda mühasirədədir. Onların arasında valideyn himayəsindən məhrum və əlil uşaqlar da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.